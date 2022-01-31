Стало известно, кто всё-таки будет спасать Донбасс

Telegram-канал «Донбасский кейс» рассказал кто же «всё-таки» будет «спасать» Донбасс.

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Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.

Он сообщает, что в ОРДЛО на данный момент всё больше появляется объявлений, в которых приглашают на контрактную «службу» в «народную милицию». Да и условия, со слов автора паблика, в члены незаконных вооруженных формирований так называемой «ДНР» становятся более показательными.

Много из частей увеличивают максимальный возраст контрактников. Принимают в ряды даже уже тех, кто достиг 55-летнего возраста. Ясно, что имеющимися своими силами, в случае какой-то ситуации, «НМ ДНР» не смогут справиться, сказано в сообщении.

Автором ресурса отмечается, что единственным, что внушает оптимизм это позиция так называемого «союза добровольцев» Донбасса, в который активно набирают «русских добровольцев», и они будут «защищать» так называемые «республики».

«Но в любом случае очевидно: без оказанной масштабной помощи вооружённых сил РФ ОРДЛО не справиться», утверждает «Донбасский кейс».

Напомним, ранее сообщалось, Гиркин (Стрелков) заявил, что больше не поедет воевать на Донбасс.