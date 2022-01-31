Кулеба рассказал, чтобы он сказал Путину при встрече

Министру иностранных Дел Украины Дмитрию Кулебе, в интервью Vice News был задан вопрос о том, чтобы он сказал президенту Российской Федерации Владимиру Путину при встрече с ним.

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Об этой информации сообщил интервью Vice News, передает Ura-inform.

На что высокопоставленный украинский чиновник ответил:

«Я бы сказал Путину заниматься собственными делами и заботиться о людях своей страны».

Также Кулеба отметил, что Глава Кремля вместо того, чтобы тратить миллионы на военные действия, лучше бы позаботился о повышении благосостояния простых российских граждан.

Министр полагает, что если Путин перестанет тратить огромные финансы на войны, кибератаки и военные угрозы другим странам, а сконцентрирует внимание на будущем своей страны, то Россия сможет стать «намного лучшим местом для жизни».



Так же Кулеба отметил, что и украинских граждан в таком случае будет «меньше головной боли » .

Напомним, ранее сообщалось, Российская журналистка рассказала что остановило Путина от вторжения в Украину.