Политика

Лавров придумал еще причину, почему Украине «нельзя» в НАТО

Министром иностранных дел России Сергеев Лавровым в одном из теле эфиров российского телевидения было отмечено «что линия, которую НАТО должны оборонять сдвигается все восточнее».

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Об этой информации сообщил «Интерфакс», передает Ura-inform.

С его слов, украинское государство просто «затягивают» в НАТО. Более того, он считает, что Украина не сможет усилить обороноспособность Североатлантического Альянса. А если Украина вступит в НАТО, то этим просто подорвёт отношения России и Запада.

В частности он напомнил, что в статье 10 «Вашингтонского договора о создании Североатлантического альянса» говорится, что страны-участницы НАТО могут пригласить любую из стран, которая не входит в данный блок, но которая бы соответствовала принципам этого Договора и смогла бы сделать вклад в плане укрепления безопасности Альянса.

«Вот, о чем там идет речь. У них не просто права «кого хочу, того приглашаю» — они должны оценить, насколько это добавит безопасности самому Альянсу. Всем понятно, что Украина не готова и никакой вклад не сможет сделать в укрепление безопасности НАТО» — сказал министр.

При этом российский чиновник вспомнил Черногорию и Северную Македонию. Якобы ему непонятен вклад в безопасность НАТО этих стран из-за их незначительного, по мнению Лаврова, имеющегося у них военного и военно-технического ресурса.

Вероятнее всего, Лавров, плохо понимает суть концепции оборонного блока, где все защищают каждого.

Напомним, ранее сообщалось, Президент России  просчитался, когда готовил  полномасштабное вторжение в Украину, – Washington Post.

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