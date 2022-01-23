Гороскоп на следующую неделю с 24 по 30 января для всех знаков зодиака от Павла Глобы

Что ожидает на предстоящей неделе представителей различных зодиакальных знаков, расскажет гороскоп от Павла Глобы. Он не обманет.

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Об этой информации сообщил 911, передает Ura-inform.

Овен.

Овнам на предстоящей неделе Глоба не советует проявлять чрезмерную активность, так как должных результатов они не получат. Следует избегать нагрузок и больше времени проводить в уединении. Так же стоит окружить вниманием и заботой ваших родных и близких людей. При решении проблем следует доверяться своей интуиции.

Благоприятный день — 28 января, а неблагоприятный — 27 января.

Телец.

Астролог советует Тельцам на следующей неделе не распыляться и брать на себя слишком много. Постарайтесь правильно расставить приоритеты и пересмотрите ваши задачи профессиональной сферы. Так же стоит проявлять внимательность, так как в вашем окружении могут появиться недоброжелатели. Можете заняться планированием, но только не стоит делиться своими планами и идеями с окружающими. В выходные дни лучше побыть в одиночестве.

Благоприятными днями будут 27 и 28 января, а неблагоприятным — 30 января.

Близнецы.

Близнецов на предстоящей неделе ждут встречи и знакомства. Период будет благоприятный для организации отдыха с друзьями. К середине недели есть риск переутомления на работе и выгорания эмоционально. Астролог советует в данной ситуации воспользоваться вашим умением владеть собой и сохранять спокойствие.

Благоприятный день-30 января, а неблагоприятными будут — 27 и 28 января.

Рак.

Ракам на следующей неделе могут напомнить о себе старые проблемы. Глоба советует разобраться с ними раз и навсегда. В данный период нужно быть уверенными в себе и собственных силах, действовать наверняка и без эмоций. В конце недели можете отдохнуть. В поездках следует быть предусмотрительными — и тогда настроение у вас улучшится, и самочувствие будет радовать. В выходные дни стоит навестить родителей.

Благоприятными днями будут 26 и 28 января, а неблагоприятным — 27 января.

Лев.

Львов на следующей неделе могут ждать перемены в личной жизни. Астролог советует проявить максимум уважения и понимания в общении с окружающими вас людьми. Так же следует заняться самоанализом, исследованием своих проблем, но самостоятельно, без помощи посторонних подсказок и помощи извне. Выходные нужно позаботиться о своём здоровье, пойти в спортзал или бассейн.

Благоприятными днями будут 27 и 30 января, а неблагоприятным — 29 января.

Дева.

Девам астролог советует на предстоящей неделе в профессиональной деятельности быть бдительными и избегать интриг. Стремитесь к гармонии в общении с окружающими. Так же стоит прислушаться к мнению партнеров и понять их. В выходные дни ваш риск будет оправдан, но только при условии, что вы будете уверены в себе и своих силах . Адреналин вам в этот период лишним не будет, но все должно быть в меру, не перестарайтесь.

Благоприятными днями будут 25 и 30 января, а неблагоприятным — 28 января.

Весы.

Весы на следующей неделе ждёт свежесть и новизна во взаимоотношениях с партнёром. Астролог советует наслаждаться данным прекрасным состоянием, когда ваши чувства обновятся. В конце недели стоит заняться общественной работой, при этом прислушиваться к мнению и советам вашего окружения. В спорных вопросах следует искать компромиссные решения.

Благоприятным днем будет 28 января, а неблагоприятными — 27 и 30 января.

Скорпион.

Скорпионам Глоба рекомендует предстоящую неделю начать с домашних дел и оказания помощи вашим родным и близким. Постарайтесь окружить их своей заботой и теплом. Со среды можете заняться творчеством, и лучше делать это в одиночестве. Нужно смело брать передышку, так как вам предстоит работать и в выходные дни. Не стоит унывать, ведь результат будет стоить стоит.

Благоприятными днями будут 27, 28 и 30 января, а неблагоприятным — 29 января.

Стрелец.

Стрельцов на следующей неделе ждёт много активного общения. Но, к сожалению, не всегда полученная информация будет для вас приятной. Судьба готовит вам неожиданные повороты. Со среды астролог советует заняться домашними делами, а также помочь родителям. Так же занимайтесь спортом, чтобы поддержать себя в тонусе. Выходные посвятите детям.

Благоприятным днем будет 30 января, а неблагоприятным — 29 января.

Козерог.

Козерогов на предстоящей неделе могут ждать перемены в финансовой сфере. Возможно, придется от чего-то отказаться, но взамен вы получите нечто большее. Период будет благоприятный для поездок или путешествий в приятной компании. Нужно проявлять активность и тогда удача будет на вашей стороне. Астролог советует прислушаться к советам родителей, а в выходные дни не лишним будет посещение косметолога.

Благоприятными днями будут 26, 28 и 29 января, а неблагоприятным — 30 января.

Водолей.

Водолеям на следующей неделе астролог советует пересмотреть взаимоотношения с окружающими вас людьми. И прекратить ненужное общение и токсичные взаимоотношения. Период будет идеальным для освобождения, к примеру, от вредных привычек, а также для позитивного рода перемен. Можно ожидать неожиданного заработка, который будет вам как никогда кстати.

Благоприятными днями будут 28 и 30 января, а неблагоприятным — 29 января.

Рыбы.

Глоба советует Рыбам в начале недели не начинать новых дел и проектов. Так как вы не сможете контролировать ситуацию, и любые новшества окажутся бессмысленными. Свои идеи пока стоит придержать при себе. В данный период старайтесь избегать публики и доверяйте собственной интуиции. Следует найти время для себя и сконцентрироваться на намеченных целях. В выходные астролог советует устроить встречу с друзьями.

Благоприятными днями будут 24 и 28 января, а неблагоприятным — 30 января.

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