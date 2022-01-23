Общество

Гороскоп на следующую неделю с 24 по 30 января для всех знаков зодиака от Павла Глобы

Что ожидает на предстоящей неделе представителей различных зодиакальных знаков, расскажет гороскоп от Павла Глобы. Он не обманет.

Время чтения: 3 Мин. , 59 Секунд

Об этой информации сообщил 911, передает Ura-inform.

Овен.

Овнам на предстоящей неделе Глоба не советует проявлять чрезмерную активность, так как должных результатов они не получат. Следует избегать нагрузок и больше времени проводить в уединении. Так же стоит окружить вниманием и заботой ваших родных и близких людей. При решении проблем следует доверяться своей интуиции.

Благоприятный день — 28 января, а неблагоприятный — 27 января.

Телец.

Астролог советует Тельцам на следующей неделе не распыляться и брать на себя слишком много. Постарайтесь правильно расставить приоритеты и пересмотрите ваши задачи профессиональной сферы. Так же стоит проявлять внимательность, так как в вашем окружении могут появиться недоброжелатели. Можете заняться планированием, но только не стоит делиться своими планами и идеями с окружающими. В выходные дни лучше побыть в одиночестве.

Благоприятными днями будут 27 и 28 января, а неблагоприятным — 30 января.

Близнецы.

Близнецов на предстоящей неделе ждут встречи и знакомства. Период будет благоприятный для организации отдыха с друзьями. К середине недели есть риск переутомления на работе и выгорания эмоционально. Астролог советует в данной ситуации воспользоваться вашим умением владеть собой и сохранять спокойствие.

Благоприятный день-30 января, а неблагоприятными будут — 27 и 28 января.

Рак.

Ракам на следующей неделе могут напомнить о себе старые проблемы. Глоба советует разобраться с ними раз и навсегда. В данный период нужно быть уверенными в  себе и собственных силах, действовать наверняка и без эмоций. В конце недели можете отдохнуть. В поездках следует быть предусмотрительными — и тогда настроение у вас улучшится, и самочувствие будет радовать. В выходные дни стоит навестить родителей.

Благоприятными днями будут 26 и 28 января, а неблагоприятным — 27 января.

Лев.

Львов на следующей неделе могут ждать перемены в личной жизни. Астролог советует проявить максимум уважения и понимания в общении с окружающими вас людьми. Так же следует заняться самоанализом, исследованием своих проблем, но самостоятельно, без помощи посторонних подсказок и помощи извне. Выходные нужно позаботиться о своём здоровье, пойти в спортзал или бассейн.

Благоприятными днями будут 27 и 30 января, а неблагоприятным — 29 января.

Дева.

Девам астролог советует на предстоящей неделе в профессиональной деятельности быть бдительными и избегать интриг. Стремитесь к гармонии в  общении с окружающими. Так же стоит прислушаться к мнению партнеров и понять их. В выходные дни ваш риск будет оправдан, но только при условии,  что вы будете уверены в себе и своих силах . Адреналин вам в этот период лишним не будет, но все должно быть в меру, не перестарайтесь.

Благоприятными днями будут 25 и 30 января, а неблагоприятным — 28 января.

Весы.

Весы на следующей неделе ждёт свежесть и новизна во взаимоотношениях с партнёром. Астролог советует наслаждаться данным прекрасным состоянием, когда ваши чувства обновятся. В конце недели стоит заняться общественной работой, при этом прислушиваться к мнению и советам вашего окружения. В спорных вопросах следует искать компромиссные решения.

Благоприятным днем будет 28 января, а неблагоприятными — 27 и 30 января.

Скорпион.

Скорпионам Глоба рекомендует предстоящую неделю начать с домашних дел и оказания помощи вашим  родным и близким. Постарайтесь окружить их своей заботой и теплом. Со среды можете заняться творчеством, и лучше делать это в одиночестве. Нужно смело брать передышку, так как вам предстоит работать и в выходные дни. Не стоит унывать, ведь результат будет стоить стоит.

Благоприятными днями будут 27, 28 и 30 января, а неблагоприятным — 29 января.

Стрелец.

Стрельцов на следующей неделе ждёт много активного общения. Но, к сожалению, не всегда полученная информация будет для вас приятной. Судьба готовит вам неожиданные повороты. Со среды астролог советует заняться домашними делами, а также помочь родителям. Так же занимайтесь спортом, чтобы поддержать себя в тонусе. Выходные посвятите детям.

Благоприятным днем будет 30 января, а неблагоприятным — 29 января.

Козерог.

Козерогов на предстоящей неделе могут ждать перемены в финансовой сфере. Возможно, придется от чего-то отказаться, но взамен вы получите нечто большее. Период будет благоприятный для поездок или путешествий в приятной компании. Нужно проявлять активность и тогда удача будет на вашей стороне. Астролог советует прислушаться к советам родителей, а в выходные дни не лишним будет посещение косметолога.

Благоприятными днями будут 26, 28 и 29 января, а неблагоприятным — 30 января.

Водолей.

Водолеям на следующей неделе астролог советует пересмотреть взаимоотношения с окружающими вас людьми. И прекратить ненужное общение и токсичные взаимоотношения. Период будет идеальным для освобождения, к примеру, от вредных привычек, а также для позитивного рода перемен. Можно ожидать неожиданного заработка, который будет вам как никогда кстати.

Благоприятными днями будут 28 и 30 января, а неблагоприятным — 29 января.

Рыбы.

Глоба советует Рыбам в начале недели не начинать новых дел и проектов. Так как вы не сможете контролировать ситуацию, и любые новшества окажутся бессмысленными. Свои идеи пока стоит придержать при себе. В данный период старайтесь избегать публики и доверяйте собственной  интуиции. Следует найти время для себя и сконцентрироваться на намеченных целях. В выходные астролог советует устроить встречу с друзьями.

Благоприятными днями будут 24 и 28 января, а неблагоприятным — 30 января.

Напомним, ранее сообщалось, Гороскоп на 2022 год для всех знаков Зодиака: каким будет год Чёрного Тигра.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

В Украине усилятся морозы, местами ожидается снег с метелями и мощным ветром (синоптическая карта)

Погода в Украине в ближайшие дни по прогнозам синоптиков из Укр гидрометцентра будет с осадками и усилением мороза.

Стало известно, какая зарплата и условия работы у шахтёров в ОРДО

На неподконтрольных Украине территориях Донецкой области проводится набор работников на шахты так называемой «республики».

В ОРДО изготовили колбасу «из будущего» (фото)

В так называемой «ДНР» в рамках указа президент РФ Владимира Путина о поставках товаров в Россию изготовили колбасу «будущего».

В Минцифре прокомментировали факт продажи базы данных «Дії» киберпреступниками

Двадцать первого января в социальных сетях стала появляться информация, что на одном из хакерских форумов неизвестными киберпреступниками была выставлена на продажу база, содержащая персональные данные украинцев.

Гороскоп на 23 января воскресенье для всех знаков Зодиака: что советует астролог

День будет благоприятным для принятия важных, судьбоносных решений.

В ООН заявили о пяти основных угрозах для всего мира в 2022 году

Генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем было рассказано, с какими вызовами придётся бороться всему миру в нынешнем году.