Политика

СМИ раскрыли, кто мог попросить Путина не нападать на Украину

Со стороны США И Европы предпринимаются всё более отчаянные усилия по удержанию Российской Федерации от полномасштабного вторжения на украинские территории.

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Об этой информации сообщил Bloomberg, передает Ura-inform.

Издание Bloomberg , ссылаясь на собственные источники, сообщают, что именно президент Китая Си Цзиньпин  мог попросить президента России Владимира Путина не нападать на Украину во время проведения зимних Олимпийских игр. Которые будут проходить в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

В агентстве сообщают, что лидер КНР оказывает влияние на «график» Путина. И Си Цзиньпин не желает, чтобы Глава Кремля «затмил такое важное для Китая событие, спровоцировав глобального рода кризис безопасности с Америкой и ЕС».

По сообщениям издания, Китаем потрачены миллиарды долларов США на проведение зимней Олимпиады. Так же Си Цзиньпин хочет закрепить статус престижа дома, чтобы получить поддержку для своего третьего срока.

«Вполне  возможно, что Си Цзиньпин  попросил Путина не вторгаться в Украину во время Олимпиады, со слов одного дипломата в Пекине,– отмечает Bloomberg.
Ведь вторжение в Украину во время проведения зимних Игр может вовлечь Китай в дипломатическую борьбу.

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