Общество

В ОРДО «зафиксировали» прибытие под оккупированный Донецк очередного подразделения «Правого сектора»

Ранее Басурин «видел» военных «ПС» под прифронтовой Марьинкой

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В район оккупированной украинской Ясиноватой якобы прибыла группа военных «Правого сектора». Об этом заявил так называемый «замначальника управления народной милиции ДНР» Эдуард Басурин, передает УРА-Информ.

«В зону ответственности 1-го батальона 25-й бригады в район населенного пункта Новоселовка Вторая установлено прибытие отдельной штурмовой роты ДУК „Правый Сектор“», — заявил представитель НВФ.

Стоит напомнить, что ранее Басурин «видел» военных «ПС» под прифронтовой Марьинкой.

Ранее сообщалось, что Тернопольской областной прокуратурой было направлен в суд обвинительный акт в отношении жителя Луганской области за принадлежность к незаконным вооруженным формированиям на Донбассе, а также ведении боевых действий против ВСУ. 

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