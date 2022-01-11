Справедливость близко: в Украине будут судить «командира ЛНР»

Специальное досудебное расследование по уголовному производству проводили следователи Управления СБУ в Тернопольской области

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Тернопольской областной прокуратурой было направлен в суд обвинительный акт в отношении жителя Луганской области за принадлежность к незаконным вооруженным формированиям на Донбассе, а также ведении боевых действий против ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает УРА-Информ.

«По данным следствия, в течение 2016−2021 годов обвиняемый был командиром отделения террористической группы „Брянка СССР“ „ЛНР“. Он отвечал за надлежащее хранение, эксплуатацию, ремонт, содержание в исправном состоянии вооружения, техники и другого имущества, а также успешное выполнение отделением задач по противодействию подразделениям Вооруженных Сил Украины», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что основным признаком нового вторжения Российской Федерации в Украину станет накопление ее войск в 50-километровой зоне вдоль украинской границы.