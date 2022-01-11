ОДКБ выводит войска из Казахстана: названы сроки

Их основная миссия успешно завершена

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Организация договора о коллективной безопасности выводит войска из Казахстана, который ранее был охвачен протестами. Об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев, передает УРА-Информ.

Основная миссия ОДБК, как уточнил Токаев, успешно завершена.

«Основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена, через два дня начнется поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ. Процесс вывода контингента займет не более десяти дней», — подчеркнул он.

Казахстан, как подчеркнул президент, якобы юридически обоснованно обратился за помощью к ОДКБ.

Ранее сообщалось, что российские военные, которые прибыли для разгона протестов в Казахстане в рамках «миротворческой миссии» ОДКБ, надели каски миротворцев ООН.