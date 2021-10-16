Политика

Глава ГТС Украины резко отреагировал на обвинения Путина относительно газа

На своей странице в фейсбук генеральным директором Оператора ГТС Сергеем Макогоном были разнесены вдребезги применяемые Кремлём манипуляции, что якобы «Газпром» увеличил поставки газа через украинские территории

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Об этой информации сообщил фейсбук-страница Сергея Макогона ,  передает Ura-inform.

Чиновник сообщает, что это неправда, так как с начала 2021 года поставки газа сократились в три раза. Так же утверждает Макогон «Газпромом» не используются оплаченные мощности и на данное поведение  монополиста должны обратить внимание и отреагировать ЕС в связи с увеличением цены газа на биржевых торгах.

Глава ГТС утверждает, что Украинская газотранспортная система готова наращивать объемы транзита голубого топлива  из Российской Федерации в европейские страны. Также он заверил, что Украина готова транспортировать дополнительно значительные объемы газа, которые превышают мощность «Северного потока-2».

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Напомним, ранее сообщалось, Климкин назвал виновного в срыве всех встреч по Донбассу: «Лавров здесь ни при чём».

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