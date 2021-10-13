Из России экстренно направили грузовики с особым грузом на Донбасс: источник из ОРДО сказали что ждёт людей

В срочном порядке Кремль изменил планы по отправке грузов на Донбасс и по его содержанию.

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Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.

Очередной «гуманитарный конвой» Российской Федерации в ОРДЛО прибудет уже четырнадцатого октября, хотя доставка планировалась на конец года.

Такая резкая смена даты поставки, по данным телеграмм-канала «Вольнодумец», связана с критической ситуацией с заболеваниями и смертностью среди местного населения из-за «СОVID-19».

Из сообщений паблика, этому поспособствовали также постоянные обращения так называемого «МОЗ ДНР» и «глав» «ДНР» а также российских кураторов в разные структуры РФ в связи с катастрофической ситуации в «республике».

Из-за этого содержание гумконвоя заменили на лекарства для лечения коронавирусных больных, а также тех, кто более лёгочными заболеваниями, которые возникли на фоне осложнения после сезонного гриппа.

«Медицинских препаратов , предназначенных для лечения ковида в медицинских учреждениях так называемых «ДНР» на данный момент практически нет. Всё что было лимитировано и резервировано, всё израсходовано. Вместе с гумконвоем ожидается и новый аппарат ИВЛ, кислородные концентраторы и индивидуальные средства защиты для медицинского персонала»,-сообщает ресурс.

Напомним, ранее сообщалось, Пасечник предрёк новое будущее для «Л/ДНР»: стало известно какой план России провалился.