Пандемия COVID-19: в Украине растет смертность от коронавируса

В стране от коронавируса умерли уже 59 523 человека

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По состоянию на 13 октября на территории Украины за все время пандемии официально подтверждено 2 578 394 случая пневмонии нового типа. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Минздрава Украины.

За последние сутки, как сообщили в ведомстве, выявлено еще 16 309 заболевших. При этом, заболело 1 588 детей, а доставили в медучреждения 4 901 пациента.

На территории Украины, от пневмонии нового поколения скончались уже 59 523 человека. 471 граждан страны скончались за сутки. При этом выздоровели за все время пандемии — 2 304 361 человек, а за последние сутки излечилось 6 462 жителя государства.

С начала прививочной кампании в Украине уже было привито 7 688 564 человека.

Ранее сообщалось, что коронавирус уже поразил за два года более 232 миллиона людей по всему миру и унёс жизни почти 4,7 миллионов, заражённых этим вирусом.