Общество

Стало известно где разрешили открыть новое граффити с Захарченко

Инициатором данного проекта выступил Вадим Шах-Назаров. Он также рассказал о том, где планируют открытие граффити с так называемым бывшим «главой ДНР» Александром Захарченко и поведал кого, хотят ещё изобразить на нём.

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Об этой информации сообщил Donpress , передает Ura-inform.

На открытие данного уличного искусства дали разрешение жители Санкт-Петербурга.

«Уже всё почти готово. Перед тем как открыть граффити с изображением Александра Захарченко мы согласовали этот проект на всех уровнях, дабы избежать его возможной зарисовки. И в этом вопросе жители Санкт-Петербурга нас только поддержали. Они дали своё разрешение на открытие данного граффити в своём родном городе», — заявил Шах-Назаров.

Так же он сказал, что символичным будет рядом с изображением портрета бывшего «главы ДНР» Александром Захарченко разместить портрет Романа Филиппова-лётчика, который погиб в Сирии.

Напомним, ранее сообщалось, «Министр» здравоохранения так называемой «ЛНР»  Пащенко выступила с обращением к жителям «республики».

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