Чем Лукашенко разозлил немцев и за что они называют его «главным контрабандистом»

Германия взялась за миграционный террор нелегитимного президента Беларуси Александра Лукашенко.

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Об этой информации сообщила Segodnya, передает Ura-inform.

Там взялись за расследование о его возможной причастности к массовому наплыву мигрантов в Европейский Союз через территорию Беларуси.

Германия в данном расследовании называет самопровозглашённого президента Беларуси «главным контрабандистом». Из их заявлений следует что Лукашенко перебрасывает на граничащие территории Беларуси с Европой нелегальных мигрантов.

Из статьи стало известно, что после того как мигранты прибывают в Минск, пограничники из Беларуси перевозят их к польской границе. А уже оттуда нелегальные мигранты проникают в Германию.

Приводятся данные о том, что с августа 2021 года пользуясь данной схемой в Германию пробрались около четырёх тысяч нелегалов.

Данные люди могут легально, используя студенческие визы приезжать в Беларусь из Ирака, Сирии, ОАЭ, Ливана, Иордании, Турции, но их сразу перенаправляют в Европейский Союз

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