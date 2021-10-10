Технологии

Учёные изобрели таблетку, которая способна за час очистить литр воды

Исследователями Техасского университета в США было сделано заявление о создании недорого средства, позволяющего быстро очистить воду.

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Об этой информации сообщил Chasdiy, передает Ura-inform.

На данный момент основным способом очистки воды является либо кипячение либо пастеризация. Но данные процессы требуют много времени энергии.

Магистром Техасского университета Юхун Го был исследован ещё один давний способ по очистке воды. Суть данного метода заключалась в солнечной дистилляции, когда под действием солнечного света происходит испарение воды без вредных примесей, а затем собирается в конденсат.

Но этот метод оказался малоэффективным, так как на фрагментах оборудования, где собирался конденсат, образовывались микроорганизмы, от которых нужно было избавляться. Для этого Юхун Го было предложено использование гидрогеля, нерастворимого в воде с высокой степенью поглощения.

Так была разработана таблетка, на основе такого гидрогеля, которая способна освобождать перекись водорода совместно с активированным углём  и нейтрализовать бактерии с эффективностью 99,99%. Помимо этого данное средство не нуждается в энергии.

 Учёные сейчас проводят работы по улучшению своей разработки, чтобы она была способна уничтожить все известные патогены в воде.

Со слов, исследователей, масштабировать производство таблеток для очистки воды будет легко.

Напомним, ранее сообщалось, Японские ученые назвали способ продлить жизнь: он оказался довольно простым.

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