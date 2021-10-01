Общество Политика

Бородай провалился на выборах в Госдуму РФ, — правозащитники

Бородай занимал 8 место в федеральном списке пропрезидентской партии «Единая Россия»

Время чтения: 1 Мин. , 5 Секунд

Основатель «Восточной правозащитной группы» Павел Лиснянский заявил, что «бывший премьер ДНР» Александр Бородай не прошел в Госдуму РФ. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление Лиснянского.

Лиснянский со ссылкой на аналитиков «ВПЗ» сообщил, что Александр Бородай занимал 8 место в федеральном списке пропрезидентской партии «Единая Россия» по Ростовской области. При этом, всего от партии прошло четыре депутата по федеральным спискам, а также семь человек по мажоритарным округам. В общем и целом от Ростовской области в Госдуму России попадут 13 депутатов.

«1 место по федеральным спискам от партии „Единая Россия“ по Ростовской области занял — действующий губернатор Ростовской области ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ; 2 место — Главврач областной детской клинической больницы — Светлана Пискунова; 3 место — Учитель математики и обладатель звания „Учитель года — 2020“ Михаил Гуров; 4 место — Вячеслав Никонов (внук Вячеслава Молотова) который был депутатом ГД VI созыва», — пишет правозащитник.

Однако, Бородай настроен пройти в Госдуму, и пытается всячески к этому прийти.

«Сейчас ведутся переговоры, чтобы Александр Бородай попал в Госдуму, но пока ситуация остается прежней. Можем констатировать, что Александр Бородай в ГосДуму не прошел, он может стать депутатом, только если откажутся его коллеги которые стоят впереди его по списку», — добавил он.

Ранее сообщалось, что первый «руководитель правительства «ДНР», который ранее баллотировался в Госдуму РФ от пропутинской партии «Единая Россия», получил депутатский мандат. Первым делом новоиспеченный депутат призвал уничтожить Украину.

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