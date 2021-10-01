Политика

Вынесен приговор бывшему президенту Франции: он будет носить электронный браслет

Николя Саркози наказали

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Бывший президент Франции Николя Саркози был приговорен в четверг уголовным судом Парижа к одному году тюремного заключения за незаконное финансирование его президентской кампании в 2012 году в так называемой скандал в Бигмалионе.

Приговор будет приведен в исполнение с помощью электронного браслета, то есть бывший президент будет отбывать наказание за стенами тюрьмы, возможно, у себя дома. Подробности не сообщаются. Саркози будет обжаловать приговор, сообщил его адвокат, пишет УРА-Информ.

Приговор был вынесен через семь месяцев после того, как бывший президент был приговорен к трем годам тюремного заключения, включая один год абсолютного тюремного заключения, за коррупцию и торговлю влиянием. Затем Саркози обжаловал приговор.

Стоимость президентской кампании Саркози в 2012 году, по мнению обвинения, составила не менее 42,8 миллиона евро, что почти вдвое превышало установленный законом предел в то время.

— Были фальшивые счета и фиктивные контракты, это правда; но денег в моей кампании не было, иначе это было бы заметно, — сказал Саркози, оценивая, что PR-агентство Bygmalion, которое основал Жан-Франсуа Коуп, обманывало счета и завышало расходы на кампанию.

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