Что будет с евро и долларом в октябре — эксперт дал прогноз

Гривна должна укрепиться

Время чтения: 51 Секунд

Сегодня первое октября, а это значит, что пришел новый месяц. Эксперт рассказал, чего ожидать от курса валют до конца второго месяца осени.

Старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб поделился своим мнение по этому поводу. Он отметил, что гривня в октябре продолжит укрепляться по отношению к доллару и евро, к концу месяца доллар будет стоить на уровне 26,0-26,6 грн, евро 30,0-30,6 грн, пишет УРА-Информ со ссылкой на РБК Украина.

Эту ситуацию он связывает с благоприятной конъюнктурой во внешней торговле. Иосуб отметил он, несмотря на снижение мировых цен на железную руду, цены на аграрную продукцию все еще находятся на комфортных уровнях.

«Положительно на курсе сказывается и августовское распределение МВФ специальных прав заимствования (SDR), которое позволило нарастить международные резервы до 31,5 млрд долларов, максимального значения за девять лет. Если проходящая сейчас онлайн-миссия МВФ закончится соглашением о выделении нового транша кредита, это сможет придать дополнительный импульс укреплению гривны», — подчеркнул Иосуб.

Ранее мы сообщали, что с сегодняшнего дня цена на электричество для большинства украинцев уменьшилась.