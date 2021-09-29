Общество

Главнокомандующий ВСУ своей директивой снял все ограничения на ответный огонь в Донбассе

Главнокомандующим Вооружённых сил Украины Валерием Залужным была введена в действие директива, которая предусматривает разрешение военнослужащим , которые находятся в зоне военного конфликта открывать в ответ огонь по российским противникам, не согласовывая данные действия с высшим руководством.

Время чтения: 30 Секунд

Об этой информации сообщил Dialog  , передает Ura-inform.

Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный упростил правила по ведению ответного огня по противнику в зоне ООС.

Своим решением он избавил военослужащих от заполнения большого количества документов. Которые им оанее приходилось заполнять если прихолось применять ответный огонь.

Командующие на месте смогут принять соответствующее решение- исходя из ситуации.Ещё сообщается что командиры могут применять в действие всё военное вооружение.

Главнокомандующий сообщает что «переехавшин со складов»  ударные беспилотники Bayraktar уже задействованы для боевых задач.

. Напомним ранее сообщалось, Война? Почему бы и нет…не самый плохой способ выхода из ситуации- Ходаковский

Счастлив
Счастлив
33 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
67 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0

Последние статьи

В ОРДЛО самый распространенный продукт становится недоступным

С понедельника цены взлетели раза в полтора

Путин планировать навсегда выехать из России

Путин планировал выехать на ПМЖ из РФ в Испанию

Пандемия COVID-19: в Украине заразилось еще 10 000 людей

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской области

Представители так называемой «ДНР» выступили с предложениям Украине: подробности

Вчера, во время проведения заседания политической подгруппы Трёхсторонней контактной группы представителями ОРДО было озвучено предложение Украинскому правительству

Заболевшие в «ДНР» брошены на произвол судьбы: ситуация критическая

Медицина просто остановилась

Гороскоп для всех знаков зодиака на 29 сентября 2021

Это день подойдёт для создания уютной атмосферы, а также нужно окружить себя заботой.

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap