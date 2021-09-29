Главнокомандующий ВСУ своей директивой снял все ограничения на ответный огонь в Донбассе

Главнокомандующим Вооружённых сил Украины Валерием Залужным была введена в действие директива, которая предусматривает разрешение военнослужащим , которые находятся в зоне военного конфликта открывать в ответ огонь по российским противникам, не согласовывая данные действия с высшим руководством.

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Об этой информации сообщил Dialog , передает Ura-inform.

Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный упростил правила по ведению ответного огня по противнику в зоне ООС.

Своим решением он избавил военослужащих от заполнения большого количества документов. Которые им оанее приходилось заполнять если прихолось применять ответный огонь.

Командующие на месте смогут принять соответствующее решение- исходя из ситуации.Ещё сообщается что командиры могут применять в действие всё военное вооружение.

Главнокомандующий сообщает что «переехавшин со складов» ударные беспилотники Bayraktar уже задействованы для боевых задач.

. Напомним ранее сообщалось, Война? Почему бы и нет…не самый плохой способ выхода из ситуации- Ходаковский