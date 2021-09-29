Общество

Спасение близко: до конца недели в каждую область Украины будут направлены инновационные COVID-лекарства

Данные инновационные препараты лечат коронавирус благодаря моноклональным антителам

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К концу этой недели в каждую область украинского государства должны поступить инновационные препараты для лечения пневмонии нового поколения — Бамланивимаб (Bamlanivimab) и Этесевимаб (Etesevimab). Об этом сообщила заместитель главы Минздрава Александра Комарида, передает УРА-Информ.

«На прошлой неделе мы начали развозить в регионы лекарства от COVID-19 — Бамланивимаб и Этесевимаб. Лекарства произведены в США, в Украину их передали при содействии Посольства Украины в США в качестве гуманитарного груза… К концу этой недели они должны доехать в каждую область. Как ими пользоваться, прописано в обновленном протоколе лечения ковида», — подчеркнула Комарида.

Стоит отметить, что Европейская комиссия подписала контракт на поставку данных лекарственных препаратов и рамочное соглашение о совместных закупках с фармацевтической компанией Eli Lilly.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 29 сентября на территории Украины было зафиксировано еще 9666 новых подтвержденных случаев пневмонии нового типа COVID-19. Из них заболело 953 ребенка, и 204 сотрудника медицины. 

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