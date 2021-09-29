В ОРДЛО самый распространенный продукт становится недоступным

С понедельника цены взлетели раза в полтора

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Как принято, ранней осенью происходит процесс оптовой заготовки картофеля на зиму. Именно в этот период его стоимость невысока. В ОРДО заявили, что в этом году обычного снижения цены на картофель на оккупированных территориях не произошло, а наоборот — цена выросла. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на местный паблик.

«Если еще на прошлой неделе он стоил в Донецке в среднем 35−45 рублей, то с понедельника цены взлетели раза в полтора и во многих торговых точках уже уверенно преодолели планку в 60 рублей. Дешевле 50 в рознице хорошую картошку найти проблематично», — отмечают в соцсети жители.

При этом, сами же продавцы картофеля считают, что к зиме картошка на территории «республики» будет стоит 80−90 рублей. Также не исключено, что цена может доходить до 100 рублей.

Ранее сообщалось, что жители временно оккупированных территорий возмущены нерациональным использованием средств, которые выделяются на восстановление инфраструктуры, которая была разрушена в «республике».