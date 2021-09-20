Выборы в Госдуму: в ТКГ объяснили, какая ответственность ждет жителей ОРДЛО

Арестович посоветовал «сторонникам России быстренько покинуть территории Донбасса»

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РФ обязана понести ответственность за привлечение к выборам в Госдуму РФ жителей оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Крыма. Об этом заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, советник главы Офиса президента Алексей Арестович в программе телеканала «Дом», передает УРА-Информ.

Помимо этого, Арестович подчеркнул, что жители ОРДЛО также должны будут понести наказание, однако, не все.

«Здесь не надо всех одним миром мазать. Есть люди, которые вынуждены это сделать, чтобы не остаться без работы. Те же самые бюджетники, которых ставят на оккупированных территориях в очень жесткое положение: не „голосуешь“ — ты без работы. А, возможно, тебя еще будут преследовать. Есть люди, которые добровольно взяли и пошли», — отметил он.

Изучением ситуаций с привлечением жителей ОРДЛО к ответственности будут заниматься спецслужбы, правоохранители, а также другие украинские органы власти.

«Пострадают в первую очередь те, которые принимали соответствующие решения и выступали пособниками оккупантов. То есть принимали активное и сознательное участие в организации антиукраинской деятельности, нарушении украинского и международного законодательств. И способствовали деятельности оккупанта», — добавил Арестович.

Помимо этого, Арестович дал совет сторонникам России, член ТКГ заявил, что им лучше в ближайшее время покинуть территорию оккупированного Донбасса.

«И лучшее, что можно было бы этим людям сделать, — быстренько убраться вместе с российскими войсками, когда придет время. Потому что оставаться здесь у нас будет не лучшим решением для них», — отметил Арестович.

Ранее сообщалось, что соучредитель «Восточной правозащитной группы» Павел Лисянский сообщил, что жители временно оккупированных территорий украинского Донбасса могли дважды голосовать на выборах в российскую Госдуму.