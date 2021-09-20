Политика

Кремль создал специальную комиссию по ОРДЛО; чего ждать «республикам»

Создатель террористического батальона «Восток» так называемой «ДНР» и «ЛНР» Александр Ходаковский поделился в своём телеграмм-канале что в Кремле создана комиссия.

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Об этой информации сообщил Dialog, передает Ura-inform.

Данная специально созданная орган будет заниматься разработкой и внедрением программ слияния тех территорий, которые считаются оккупированными Донецкой и Луганских областей. Эта программа будет работать над стандартизацией нормативных основ и правовых баз «обоих республик».

Со слов Ходаковского сейчас ситуация, которая складывается с Украиной не совсем понятна, эта комиссия подготавливает почву, так сказать.

Также он признал, что главари «ДНР» и «ЛНР» пока ещё не готовы к таким развитиям событий и сейчас они всячески пытаются помешать процессу слияния «республик», ведь им придётся поделить власть. А они это не хотят и будут в дальнейшем противодействовать объединению, добавил Ходаковский.

Также не поддержки и со стороны оккупационной администрации, резюмирует бывший главарь незаконного вооружённого формирования.

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