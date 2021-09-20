Общество Политика

Выборы в Госдуму РФ: жители ОРДЛО голосуют по два раза

В Ростовскую область въехали уже более 230 000 человек

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Соучредитель «Восточной правозащитной группы» Павел Лисянский сообщил, что жители временно оккупированных территорий украинского Донбасса могли дважды голосовать на выборах в российскую Госдуму. Об этом он рассказал в комментарии Общественному радио, передает УРА-Информ.

«Два человека, которые голосовали 17 сентября в Матвеево-Курганский район, проголосовали сегодня в Куйбышевском районе. То есть они два раза съездили и проголосовали. При этом подсчет будет вестись по количеству голосов, а люди с ОРДЛО голосуют с пометкой „для лиц, не зарегистрированных на территории РФ“, для них открыли 91 участок» — отметил он.

Также правозащитники отмечают, что таких случаев может быть намного больше. По данным правозащитной организации, из оккупированных территорий Донбасса в Ростовскую область въехали уже более 230 000 человек.

Ранее сообщалось, что эксперты из группы «Рейтинг» провели исследование, в ходе которого они выяснили, как жители Украины в том или ином регионе, а также населенном пункте относятся к России. Как оказалось, различия, действительно, есть. Более того, в государстве есть город, где больше всего люди любят РФ.

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