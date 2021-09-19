Стало известно, в каком городе Украины лучше всего относятся к РФ: новые данные социологов

Эксперты из группы «Рейтинг» провели исследование, в ходе которого они выяснили, как жители Украины в том или ином регионе, а также населенном пункте относятся к России. Как оказалось, различия, действительно, есть. Более того, в государстве есть город, где больше всего люди любят РФ.

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Об этой информации сообщил «Главком», передает «УРА Информ».

Как оказалось, город, где лучше всего относятся к РФ, называется Северодонецк. Целых 17% жителей того города оценили свое отношение к Российской Федерации как весьма теплое. Более того, 30% проголосовавших высказались, что относятся к РФ просто тепло. Еще 34% людей выразили нейтральную сторону.

Примечательно то, что ситуация полностью противоположная на Западе страны. Речь идет именно о Львове. Там очень холодно относятся к России (58% респондентов). За вариант «холодно» проголосовали 17% людей. Очень тепло к РФ отнесся только 1% людей. И только 18% выразили нейтральную позицию. Напомним, в Украину едут тысячи военных из 15 стран: к чему готовится Украина.