В Украину едут тысячи военных из 15 стран: к чему готовится Украина

В ближайшее время в Украину приедут более шести тысяч военных из пятнадцати стран-партнёров.

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Об этой информации сообщили в Facebook , передает Ura-inform.

Двадцатого сентября стартуют большие по своей масштабности военные украино-американские учения Rapid Trident — 2021 и будут длиться до первого октября. В них будут принимать участие военнослужащие из партнёрских держав Украины.

На данный момент все подготовительные мероприятию, приуроченные к данным манёврам почти закончены. Главной целью этого мероприятия будет заключаться в подготовке с совместными действиями в группе разно национальных военных сил.

Более шести тысяч военных проведут совместные учения в отработке различных военных манёвров, включая военную технику.

Эти масштабные учения полагают важнейшим шагом на пути вступления в НАТО, а также они дадут возможность повысить профессионализм у украинских военных. А также сделать лучше взаимодействие штаба Вооружённых сил Украины, США и иных членов НАТО.



Напомним, ранее сообщалось, Соединённые Штаты Америки обратились к России из-за ситуации на Донбассе.