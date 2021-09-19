Общество

В Украину едут тысячи военных из 15 стран: к чему готовится Украина

В ближайшее время в Украину приедут более шести тысяч военных из пятнадцати стран-партнёров.

Время чтения: 41 Секунд

Об этой информации сообщили в Facebook , передает Ura-inform.

Двадцатого сентября стартуют большие по своей масштабности военные украино-американские учения Rapid Trident — 2021 и будут длиться до первого октября. В них будут принимать участие военнослужащие из партнёрских держав Украины.

На данный момент все подготовительные мероприятию, приуроченные к данным манёврам почти закончены. Главной целью этого мероприятия будет заключаться в подготовке с совместными действиями в группе разно национальных военных сил.

Более шести тысяч военных проведут совместные учения в отработке различных военных манёвров, включая военную технику.

Эти масштабные учения полагают важнейшим шагом на пути вступления в НАТО, а также они дадут возможность повысить профессионализм у украинских военных. А также сделать лучше взаимодействие штаба Вооружённых сил Украины, США и иных членов НАТО.


Напомним, ранее сообщалось, Соединённые Штаты Америки обратились к России из-за ситуации на Донбассе.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , ,

Последние статьи

Жители «Л/ДНР» столкнулись с неожиданным «сюрпризом» в Ростове: люди получили особый документ

По рассказам одного из «избирателей» в Ростовской области всех приехавших на избирательные участки ждал «сюрприз».

Часть степной зоны Украины через 30 лет может превратиться в пустыню: свой прогноз озвучил учёный

Чернозёмы, которые славятся своей плодородностью могут быть навсегда потеряны.

Прогноз погоды на ближайшие две недели по всей территории Украины

Мрачно и облачно. Какая погода ждет Украину в ближайшие несколько недель.

Астрологи назвали главных счастливчиков недели: фортуна улыбнётся четырем знакам зодиака

Таролог и астролог Ольга Соломко назвала знаки зодиака, которым с 20 сентября и до конца недели будет сопутствовать везение и успех.

В «ДНР» ввели новую уголовную ответственность: стало известно, за что будут наказывать жителей ОРДО

Данная новая уголовная ответственность предусматривает наказание лишением свободы от двенадцати до пятнадцати лет.

Пушилин анонсировал новое объединение в «Л/ДНР»: главарь ОРДО сказал, как изменится жизнь людей

Глава «ДНР» Денис Пушилин, посещая металлургический завод в Енакиево, обратился с обращением к гражданам.

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap