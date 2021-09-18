Политика

Пусть сделает хоть первый шаг: Киев упрекнул Кремль из-за слабой воли касательно войны на Донбассе

Министерство иностранных дел Украины в который раз заявили, что только от политической воли России будет зависеть дальнейшие развития на Донбассе.

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Об этой информации сообщилUnn.com.UA , передает Ura-inform.

Но скак отметил представитель МИД Олег Николенко Российская федерация показывает свою слабую волю:

«Ключ от мира находится в Кремле. Но у не хватит политической воли, для того чтобы хоть что-то сделать для продвижения вперёд. Если она всё-таки появится, то всё остальное окажется технически исполнимым. РФ на данный момент вполне может сделать первый шаг: встретиться на переговорах с министрами иностранных дел Нормандской четверки».

Так официальный Киев дал ответ на упрёк со стороны МИД России о будто бы воинственной речи Украины.

 Как заявила официальный представитель кремлёвского ведомства Мария Захарова, Запад должен это приостановить. Имея ввиду высказывания президента Украины Владимира Зеленского о рисках полномасштабных противостояний. Она считает, что подобные выражения должны быть прекращены теми, кто считается «западным куратором» Украины.

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Напомним, ранее сообщалось, Кремль неожиданно дал согласие на предложения Байдена по Донбассу: с чем связано данное решение

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