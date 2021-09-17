Общество

Проект «Новороссия»: в Украине заявили о новой угрозе

Для реализации проекта «Новороссия» РФ необязательно использовать вооруженную силу

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В Кремле работают над сценарием создания новых «республик» по типу «ЛДНР» на территории украинского государства. Об этом заявил бывший глава областной военно-гражданской администрации Луганской области Украины Георгий Тука, передает УРА-Информ.

«У меня нет ни секунды сомнения в том, что сценарий по созданию „Новороссии“ из восьми восточных и южных областей Украины у Кремля был и что такой сценарий временно отложен. Но это вовсе не означает, что работа в этом направлении со стороны России прекращена», — считает Тука.

Тука считает, что для реализации проекта «Новороссия» РФ необязательно использовать вооруженную силу. События могут развиваться и по сценарию аннексии украинского Крыма.

«Я имею в виду создание „народных республик“ в каждой из этих областей по типу „ДНР“ и „ЛНР“ — Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской и Одесской. Считаю, что об этом следует говорить. К сожалению, высшее руководство нашего государства далеко от понимания подобных угроз», — добавил он.

Ранее сообщалось, что «глава ДНР» Денис Пушилин похвастался тем, что на территории ОРДЛО можно проголосовать дистанционно на выборах депутатов Государственной Думы Российской Федерации. 

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