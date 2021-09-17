Политика

Пушилин похвастался «добровольным» голосованием жителей ОРДЛО на выборах в РФ

Жители ОРДО «добровольно» отправились в РФ на голосование

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«Глава ДНР» Денис Пушилин похвастался тем, что на территории ОРДЛО можно проголосовать дистанционно на выборах депутатов Государственной Думы Российской Федерации. Об пишет УРА-Информ со ссылкой на Телеграмм-канал Пушилина.

Он подчеркнул, что украинцы, которые проживают на временно оккупированных территориях Донбасса «добровольно» отправились в РФ на голосование.

«Мы постарались максимально упростить процедуру прохождения границы, чтобы поездка для избирателей была комфортной и удобной. Признаюсь, что испытываю гордость за то, что мы вместе с соотечественниками определяем судьбу России. Это наша общая большая победа», — отметил он.

Ранее сообщалось, что 17 сентября в Российской Федерацию стартовали выборы в Государственную думу. Жителей временно неподконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей начали свозить в Российскую Федерацию для участия в выборах.

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