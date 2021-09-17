Голосование жителей ОРДЛО на выборах в Госдуму: в России отказались обсуждать вопрос с Украиной

На последнем этапе переговоров был поднят вопрос о привлечении жителей ОРДЛО к выборам в Госдуму РФ

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Сторона России в ТГК в ходе заседания контактной группы отказалась обсуждать голосование на выборах депутатов Госдумы РФ жителей временно оккупированных территорий Донбасса. Они сослались на то, что этот вопрос не относится к минским соглашениям. Об этом заявил представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш, передает УРА-Информ.

Гармаш уточнил, что на последнем этапе трехсторонних переговоров был поднят вопрос о привлечении жителей оккупированных территорий украинского Донбасса к выборам в Госдуму РФ. На переговорах присутствовал представитель РФ Борис Грызлов.

«Он говорил о том, что можно оспаривать факт голосования, но нельзя оспаривать факт избирательной кампании. Там проходит агитационная кампания, приезжают российские депутаты. Знаете, что ответил Грызлов? Вопрос выборов в Госдуму не относится к минским соглашениям. И начал говорить о своем. Вот это обычная тактика России», — отметил Грызлов.

Ранее сообщалось, что «глава ДНР» Денис Пушилин похвастался тем, что на территории ОРДЛО можно проголосовать дистанционно на выборах депутатов Государственной Думы Российской Федерации.