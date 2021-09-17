Зеленский позавидует судьбе Януковича, — Савченко

В Украине якобы уже этой зимой сложится катастрофическая ситуация

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Бывший депутат Верховной Рады Надежда Савченко заявила, что высокая стоимость газа для украинского населения может привести к развалу всей системы ЖКХ. Об этом она заявила в эфире телеканала «Перший Незалежний», передает УРА-Информ.

«Украина не сможет покупать газ по действующим рыночным ценам, несмотря на все клятвы Зеленского о том, что для внутренних потребителей стоимость голубого топлива повышать не будут», — считает Савченко.

В Украине, как она отметила, нету средств на покрытие разницы с рыночной ценой.

«Поэтому необходимо понимать, что это такой капкан, из которого мы уже не вылезем, и украинцы это сейчас чувствуют. И если Зеленский при этом действительно „запустит“ закон, по которому украинцев будут выкидывать за неоплату коммуналки из квартир, то он, наверное, позавидует судьбе Януковича», — добавила бывший депутат ВР.

Ранее сообщалось, что политолог Артём Бронжуков поделился своим мнением в одном из теле эфиров украинской программы какой далее будет политика президента Украины Владимира Зеленского.