Общество Политика Экономика

Зеленский позавидует судьбе Януковича, — Савченко

В Украине якобы уже этой зимой сложится катастрофическая ситуация

Время чтения: 43 Секунд

Бывший депутат Верховной Рады Надежда Савченко заявила, что высокая стоимость газа для украинского населения может привести к развалу всей системы ЖКХ. Об этом она заявила в эфире телеканала «Перший Незалежний», передает УРА-Информ.

«Украина не сможет покупать газ по действующим рыночным ценам, несмотря на все клятвы Зеленского о том, что для внутренних потребителей стоимость голубого топлива повышать не будут», — считает Савченко.

В Украине, как она отметила, нету средств на покрытие разницы с рыночной ценой.

«Поэтому необходимо понимать, что это такой капкан, из которого мы уже не вылезем, и украинцы это сейчас чувствуют. И если Зеленский при этом действительно „запустит“ закон, по которому украинцев будут выкидывать за неоплату коммуналки из квартир, то он, наверное, позавидует судьбе Януковича», — добавила бывший депутат ВР.

Ранее сообщалось, что политолог Артём Бронжуков поделился своим мнением в одном из теле эфиров украинской программы какой далее будет политика президента Украины Владимира Зеленского.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
50 %
Удивлён
Удивлён
50 %
1 1
В, , ,

Последние статьи

Врач рассказал, что защищает от коронавируса лучше вакцинации

Андрей Волянский поделился своим мнением

Ляшко анонсировал нововведения из-за подделки украинцами COVID-паспортов

Подделать электронный сертификат в Дие» будет невозможно

В Киевской области закроют школы из-за отсутствия прививок у учителей

Увеличивается не только количество заболевших, но и госпитализаций

В ОП спрогнозировали рост ВВП Украины в 2021 году на уровне 3,8%

В настоящее время наблюдается оживление частного потребления и внешнего спроса

На работу только с документом о ковиде: первая европейская страна вводит новые правила

Италия вводит новые ограничения

В ОПУ рассказали о вариантах освобождения Донбасса

Украинская власть готова к разным вариантам развития ситуации

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap