В «ДНР» хотят изменить банковскую систему: Пушилин предупредил, что ждет людей

Так называемый «глава ДНР» Денис Пушилин нашёл виновных «за реальное положение вещей». Он раскритиковал банковскую систему «республики» обвинил «республиканский» банк «ДНР» виновником того, что сейчас происходит в ОРДО.

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Об этой информации сообщили росСМИ, передает Ura-inform.

Со слов, главаря донецких боевиков, «банковские» работники очень далеки и оторваны от реальности в «республике» и ничего не хотят менять в «банковской» системе.

«Ваша банковская система и вы в том числе далеко отдалились от реального положения дел в «республике. Если сейчас что-то и делается с вашей стороны, то это не то. Вы не поддерживаете и не помогаете людям. А ещё, вы очень медленно работаете», сказал он.

Исходя из этого, глава «ДНР» поставил ряд задач перед «банком»: разработать систему доступного кредитования, особо это касается аграрной сферы. Так же продумать реальные предложения по улучшению жизни жителей ОРДО.

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Напомним ранее сообщалось, Без этого документа не впустят в ОРДО: бросят на границе и придётся возвращаться обратно.