Российская пропагандистка Скабеева на всю страну «сказала» о победе Украины над Россией(видео)

В одной из социальных сетей появился фрагмент видео пропагандистской российской программы, который обрадовал украинских граждан.
В одной из социальных сетей появился фрагмент видео пропагандистской российской программы, который обрадовал украинских граждан.
Об этой информации сообщил Dialog.UA, передает Ura-inform.
На видео в одном из эфиров телепрограммы российская телеведущая Ольга Скобеева вдруг говорит совершенно не свойственные ей слова. Данное видео моментально разносится по всем социальным сетям. И набирает огромное количество комментариев.
«Об украинском параде Победы над Российской Федерацией в Москве должен мечтать каждый житель государства»-сказала она.
Фрагмент выложил в сеть офицер ВСУ Анатолий Штирлиц. Сказанные слова пропагандистки, скорее всего, не являются серьёзными, так как там не слышно ни о том, что вначале говорится, и нет завершения мысли. Возможно, Скобеева повторяла чьи-то слова.
«Наконец ты это сказала на всю Россию! Знаю, тебе было не легко это сделать, но я горжусь тобой и твоей непоколебимой позицией. Годы вербовки пошли на пользу»-написал Штирлиц в соцсети.
Жители Украины массово ставят отметки «нравятся и делятся данным видео со знакомыми.
Напомним ранее сообщалось, Путин бросил новый вызов Западу: стало известно о военных маневрах.