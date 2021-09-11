Российская пропагандистка Скабеева на всю страну «сказала» о победе Украины над Россией(видео)

В одной из социальных сетей появился фрагмент видео пропагандистской российской программы, который обрадовал украинских граждан.

Время чтения: 52 Секунд

В одной из социальных сетей появился фрагмент видео пропагандистской российской программы, который обрадовал украинских граждан.

Об этой информации сообщил Dialog.UA, передает Ura-inform.

На видео в одном из эфиров телепрограммы российская телеведущая Ольга Скобеева вдруг говорит совершенно не свойственные ей слова. Данное видео моментально разносится по всем социальным сетям. И набирает огромное количество комментариев.

«Об украинском параде Победы над Российской Федерацией в Москве должен мечтать каждый житель государства»-сказала она.

Це навіть не грамота — це відзнака.

Нарешті ти вимовила ці слова на всю рассєю! Знаю, було важко, але пишаюся твоєю чіткою позицією. Роки вербування пройшли недарма.

Дякую за підтримку у голосуванні ✅https://t.co/Hj0wcyNX9j pic.twitter.com/bmW5CkpjvF — Анатолий Штирлиц (@Shtirlitz53) September 11, 2021

Фрагмент выложил в сеть офицер ВСУ Анатолий Штирлиц. Сказанные слова пропагандистки, скорее всего, не являются серьёзными, так как там не слышно ни о том, что вначале говорится, и нет завершения мысли. Возможно, Скобеева повторяла чьи-то слова.

«Наконец ты это сказала на всю Россию! Знаю, тебе было не легко это сделать, но я горжусь тобой и твоей непоколебимой позицией. Годы вербовки пошли на пользу»-написал Штирлиц в соцсети.

Жители Украины массово ставят отметки «нравятся и делятся данным видео со знакомыми.

Напомним ранее сообщалось, Путин бросил новый вызов Западу: стало известно о военных маневрах.