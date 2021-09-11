Без этого документа не впустят в ОРДО: бросят на границе и придётся возвращаться обратно

Жительница ОРДО рассказала какие трудности она пережила на границе и так и не смогла вернуться домой. Об этом дончанка поделилась в социальных сетях.

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Об этой информации сообщил Donpress.COM, передает «Ura-inform».

По словам женщины, она ехала из Киева В Донецк с одним из основных перевозчиков ОРДО. Еще до начала поездки она переспросила водителя можно ли пройти границу только с ID-картой без необходимого для этого документа «Справки из демографического реестра», где сообщается о месте где прописан человек.

Водитель убедил её что на границе это не будет проблемой и заверил что пропустят и без неё.

Далее, на границе, со слов женщины ей сказали совершить пеший переход, но пограничник её не пропустил, а перевозчик, который обещал ждать её, просто бросил и уехал.

«И вот, на границе с РФ мне заявляют, что меня не пропускают без справки. Я стою одна с сумками на таможне, брошенная перевозчиком. И мне пришлось непонятными путями возвращаться в столицу. То, что пережила я и моя семья той ночью, можно только представить»-сказала автор сообщения.

Дончанам делают предупреждение: все, кто едет в ОДО и имеют ID-карты, не смогут въехать на территорию без справки о том, где прописан человек. Наиболее доскональные проверки проходят люди на КПП Гоптовка.

Напомним, как сообщалось ранее, Какой взятый с собой предмет создаст проблемы при выезде из ОРДО: названа только одна вещь.