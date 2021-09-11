Стало известно, кто станет следующим президентом Украины: эксперты сказали, на кого сделали ставку США

Сейчас многие СМИ, а также эксперты рассуждают есть ли достойные кандидаты, которые смогут заменить действующего главу государства Владимира Зеленского.

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Об этой информации сообщили в росСМИ, передает Ura-inform.

Хотя информация часто звучит разная и противоречивая, но почти все эксперты склоняются к четырём главным кандидатам. Журналисты полагают что у этих политиков есть шанс побороться на президентских выборах.

Одним из первых поделился своим прогнозом политический эксперт Михаил Погребинский:

«Я считаю, что в Америке уже решили, что нужно заменить Зеленского на кого-то более вменяемого, думаю, Дмитрий Разумков им подойдёт по всем параметрам».

Также, со слов эксперта, мнение Разумовка в последнее время всё чаще не совпадает с позицией президента. Чтобы побороться за президентское кресло, считает Погребинский, Разумкову нужно отдалиться от Зеленского или создать свою партию.

По мнению другого эксперта, Кирилла Молчанова, Разумкова вряд ли можно считать достойным кандидатом на пост президента. Его больше любят в медийной и политической тусовке, считает политолог, а избиратели совсем ничего не знают о нём.

«Более удобным и понятным для США является Виталий Кличко. Он даже имеет связи с американским истеблишментом. А Разумков для них ещё молодой и непонятный. А если ещё Кличко объединится с Порошенко, то это будет отличным стартом для президентской компании

В СМИ называют ещё два возможных кандидата, сославшись на опрос группы «Рейтинг», которые больше всего получили поддержку у опрашиваемых украинцев. Более всего голосов отдали за действующего президента Владимира Зеленского (31,1%), Петра Порошенко (13,1%) и одного из лидеров «ОПЗЖ» Юрия Бойко (10,9%).

Напомним ранее сообщалось, Зеленский может плохо закончить: Порошенко назвал главную ошибку действующего президента