Путин бросил новый вызов Западу: стало известно о военных маневрах

Как отмечает британское издание, западные страны очень обеспокоены тем, что происходит на белорусских приграничных территориях.

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Об этой информации сообщили росСМИ, передает «Ura-inform».

Речь идёт о масштабных Российско-белорусских учениях, которые носят название «Запад-2021» и стартовали они десятого сентября и будут проходить до шестнадцатого сентября на полигонах обеих стран. Авторы издания, военные манёвры называют вызовом, который бросил российский президент Владимир Путин странам Запада.

Стороны учений заверяют что данные маневры будут носить не наступательный характер и не понесут никакой опасности для каких-либо стран.Так же отмечается что такие учения, где будут задействованы 200 тысяч военных, 80 самолётов и вертолётов, почти 300 танков и 15 кораблей, уже вызвали серьёзную обеспокоенность и у стран НАТО.

Кроме того, тревожность участникам придаёт и то что военные учения будут проводить в Беларуси, являющаяся на самом деле «квазибуферной зоной» между Россией и Европой.

Ещё запад обеспокоен частой периодичностью проведения масштабных военных манёвров России. Ведь всего несколько месяцев назад перемещение российских военных у границы с Украиной чуть не повлекли за собой обострение политического кризиса в регионе. Тогда Украина обвинила Россию в целенаправленном увеличении своих сил на границах.

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