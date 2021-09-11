Зеленский поставил ультиматум НАТО: хотите, чтобы крепла Россия, не принимайте Украину

По мнению, президент Украины Владимира Зеленского армия Украины готова к вступлению в НАТО. Об этом он сказал на форуме «Ялтинская европейская стратегия»(YES).

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Об этой информации сообщил Glavcom.UA, передает «Ura-inform».

«Украинская армия-одна из мощных в мире, и мы готовы пополнить ряды НАТО. Но страна так и не получила ещё никакого предложения по вступлению в альянс. Если Ваше желание чтобы крепчала Россия, тогда не нужно принимать Украину»-высказал своё мнение, действующий президент Украины.

Зеленский полагает, что если НАТО и дальше будет игнорировать желание Украины стать членом союза, то это будет большой ошибкой.

«Моя позиция чёткая и простая-мы готовы к НАТО. Но мы не получаем того, на что рассчитываем. Но мы уверены, что мы нужны альянсу, без Украины крепкий Европейский союз не построишь»-сказал Зеленский.

Глава державы также добавил, сто с пониманием относиться к тем скептически настроенным политикам стран НАТО по поводу присоединения Украины в организацию, но он надеется, что скоро они изменят свою точку зрения.

Напомним, ранее сообщалось, Украина и США могут принять серьезный документ: военный эксперт раскрыл, что готовят для РФ