Общество

Жителям Донецка не стоит выходить из дому без документов – в любой день и время

Нельзя ходить с украинским паспортом

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Большинство жителей ОРДО уже привыкли к тому, что паспорт или иное удостоверение личности нужно постоянно иметь при себе. Реалии таковы, что власть так называемых «правоохранителей» практически не ограничена, и без документов вас могут ожидать печальные приключения в отделении.

Особым фактором риска является украинский паспорт. Отмечается, что не стоит рисковать даже в выходные, когда действие комендантского часа приостановлено. Местные жители поделились своими историями, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

«Гуляла с подругами на выходных, когда комендантского нет, на набережной остановили, спросили документы, у всех подруг «днр» паспорта, у меня украинский. Ну меня и упаковали, отвезли в ровд, по дороге ещё забрали ребят которые без паспортов в ларёк спустились :)) просидели там часа три в сумме, хотя до этого меня останавливали и просили только ксерокопию выписки носить, что б было видно прописку донецкую», отметиладевушка.

«К моему мужу вчера прицепились средь бело дня, только потому, что у него укр. паспорт, причем с «ДНР» пропиской! Благо, все закончилось хорошо, никто не задержал», — написал мужчина.

Ранее мы сообщали, что жители ОРДО жалуются на новую проблему.

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