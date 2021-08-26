Жители ОРДО жалуются на новую проблему: «власти» заявляют, что ее нет

Снова проблема с общественным транспортом

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Жители Донецка, который временно неподконтролен Украине, столкнулись с очередной проблемой. Местные жители жалуются, что часто не могут дождаться автобуса на нужном маршруте.

Одна из основных претензий является то, что после 20:00 поймать нужную маршрутку крайне сложно, они просто не приезжают. Многие автобусы ходят до 19:00, максимум до 20.00. При этом в транспортных предприятиях заявляют, что поздние рейсы в расписании есть, но в реальности их просто нет. Транспортники проблему отрицают, утверждая, что машины выходят на маршруты после восьми вечера, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

«В выходные, пока отменен комендантский час, транспорт по вечерам вообще не ходит. Вызвать такси в Донецке – еще тот квест, для терпеливых и не ограниченных в средствах на транспортные расходы», — пишет паблик.

Люди уверены, что это – один из признаков того, что комендантский час планируют вернуть в полном объеме и отменять не собираются.

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