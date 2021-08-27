Жителей ОРДО принудительно будут возить в РФ на выборы

В РФ скоро выборы

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В так называемом «министерстве транспорта ДНР» предупредили, что 17-19 сентября на границе с РФ в пунктах пропуска «Мариновка» и «Успенка», самых популярных среди жителей «республики», могут быть затруднения с прохождением границы.

Это связано с тем, что в эти дни специальные бесплатные автобусы повезут граждан РФ-ДНР на голосование за депутатов Госдумы России. При этом сейчас и так люди стоят на границе около десяти часов, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

«Понятно, что автобусы будут, по большей части, наполнены работниками госпредприятий и бюджетных организаций. Это будет финальная часть «оперы», в предыдущем акте которой людей под административным давлением заставляли получать СНИЛСы, регистрироваться на Госуслугах и так далее. Власти нужна «картинка» — масса благодарных жителей ДНР стремятся воспользоваться своими правами граждан Российской Федерации», — пишет паблик.

«На работе сказали все ваши данные где работаете, живете у всех есть. Все равно поймают и отвезут на выборы. поэтому надо добровольно записаться сесть в автобусы и проголосовать», — рассказывают сотрудница бюджетной организации.

Ранее мы сообщали, что жители ОРДО жалуются на новую проблему.