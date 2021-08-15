Общество

«Русские должны погибать в Сирии, Ливии, Турции», — Гиркин

Бывший командир незаконных вооруженных формирований на Донбассе Игорь Гиркин возмущен помощью российской стороны в тушении пожаров в Турции

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Бывший командир незаконных вооруженных формирований на Донбассе Игорь Гиркин возмущен помощью российской стороны в тушении пожаров в Турции, в тот период, когда в самой России уже достаточно длительное время происходят масштабные пожары. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление Гиркина.

«Больше самолетов и людей на помощь в Турцию (и в Грецию). А Якутия (а также Челябинская область и т. д.) — пусть горят!», — отметил он.

Как отметил бывший командир НВФ, из жителей Якутии 50% населения — коренные якуты, примерно такое же число и россиян, при этом, совсем немного «малых коренных народов севера».

«Русские могут и должны погибать в Сирии, Ливии, Центрально-людоедской республике, Турции и, вообще, где угодно! — Только не при защите и не при помощи русским людям», — добавил Гиркин.

Ранее сообщалось, что российский пропагандист Александр Чаленко раскритиковал бывшего командира подразделений НВФ «ДНР» Игоря Гиркина за «оскорбление убитого „главы республики“ Александра Захарченко и подразделений НВФ».

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