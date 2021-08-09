Общество

«Хотел сдать Донецк и Макеевку»: российский пропагандист обвинил Гиркина

Гиркин якобы «мог войти в историю как герой, а предпочел выйти из нее как человек, который помогает украинской пропаганде»

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Российский пропагандист Александр Чаленко раскритиковал бывшего командира подразделений НВФ «ДНР» Игоря Гиркина за «оскорбление убитого „главы республики“ Александра Захарченко и подразделений НВФ». Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на его заявление.

«Меня, например, он всего лишь за критику и сомнение в святости его «равноапостольной» деятельности обещал повесить, так как ему на меня пули жалко, а своего бывшего сторонника Холмогорова, состоявшего в свое время с ним в одной организации «25 января», — выпороть. Человек, который постыдно сдал врагу Славянск и Краматорск. Кто потом отдал письменный приказ сдать врагу Горловку? Гиркин. Кто во время отсутствия Бородая хотел сдать Донецк и Макеевку врагу, отдав приказ начать эвакуацию структур республики из Донецка в Снежное на границу с Россией, которую остановил только Антюфеев? Гиркин», — отметил он.

Также он считает, что Гиркину следует обратиться к психиатру, ведь его действия совершенно нелогичны.

Ранее сообщалось, что бывший командир подразделений НВФ «ДНР» Игорь Гиркин заявил, что в ОРДО сейчас сложилась катастрофическая несправедливая ситуация с ранеными членами НВФ. 

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