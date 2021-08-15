Пандемия COVID-19: Минздрав обнародовал статистику на 15 августа

За прошедший день было доставлено в медучреждения 569 человек

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По состоянию на 15 августа на территории украинского государства было зафиксировано еще 695 новых случаев заражения COVID-19. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Минздрава Украины.

Также известно, что заболели 50 детей, а также пять медработников.

Помимо этого, за прошедший день было доставлено в медучреждения 569 человек, скончались — 17 людей, а выздоровели — 238 жителей страны.

Также было проведено 30 798 тестирований за последние сутки. Из них методом ПЦР — 15 456, методом ИФА — 2494. Известно и то, что было проведено 12 848 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.

Стоит отметить, что за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев пневмонии нового типа было зарегистрировано в Киеве (87), Ивано-Франковской (60), Одесской (59), Днепропетровской (58) и Харьковской (53) областях.

Ранее сообщалось, что на территории Российской Федерации за прошедшие сутки было зафиксировано 22 277 случаев заражения коронавирусной пневмонией нового поколения. Помимо этого, был побит очередной антирекорд по количеству умерших от инфекции. В РФ за последние сутки скончалось 815 человек.