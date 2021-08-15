«Депутат ДНР» обвинила россиян в очередях на границе: ситуация помешает голосованию в Госдуму

Перспектива 11 часов проходить границу в каждую сторону, может стать для желающих голосовать преградой при реализации их «конституционного избирательного права»

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«Депутат ДНР» Анастасия Селиванова обвинила пограничников Российской Федерации в очередях на границе с Россией, а также заявила, что очереди помешают предстоящему голосованию в Госдуму. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление «депутата».

Прохождение паспортного и таможенного контроля на «границе ДНР», по словам Селивановой, заняло 15 минут.

«Ребята на „границе ДНР“ работают быстро. Обработка одного паспорта на паспортном контроле — 1 минута. Но работает только одно окно. Этого, объективно, мало», — отметила она.

При этом, пересечение границы России с «ДНР «заняло 11 часов.

«Вчера, пять часов, не спеша, в ливень продвигаясь в нейтралке, я думала о тех, кто захочет лично проголосовать 19 сентября на избирательных участках в Российской Федерации. Такие желающие, конечно же, будут», — добавила Селиванова.

Такие перспективы, как она считает, могут помешать жителям голосовать на выборах в Госдуму РФ.

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