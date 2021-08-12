Общество Политика

В ТКГ объяснили, при каких условиях РФ согласиться на обмен пленными

Только в двух случаях РФ идет на такой обмен

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На переговорах по вопросам оккупированного Донбасса РФ продолжает блокировать один из важнейших аспектов, — вопрос обмена пленными. В Кремле согласны на обмен лишь в двух случаях. Об этом заявила член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Татьяна Иванова, передает УРА-Информ.

«Хочу заметить, что мои наблюдения и мой анализ всех предыдущих обменов свидетельствует о том, что эти обмены происходили только в двух случаях — или если было выгодно, например забрать свидетелей, которые у нас есть, на нашей территории… Или если Российская Федерация не хочет понести какие-то потери. Это могут быть различные потери — экономические, политические или имиджевые. Только в двух случаях РФ идет на такой обмен», — отметила она.

Ранее сообщалось, что в «генеральной прокуратуре ЛНР» заявили, что у них имеются неопровержимые доказательства причастности гражданина РБ Романа Протасевича к преступлениям против мирных жителей оккупированного Донбасса.

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