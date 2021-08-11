Общество

Пушилин благодарен РФ за помощь с «контролем» пандемии COVID

«Власти» якобы оперативно реагируют на любые изменения, касающиеся эпидобстановки

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«Глава ДНР» Денис Пушилин заявил, что на территории «ДНР» ситуация с коронавирусной инфекцией якобы полностью контролируема благодаря помощи РФ. Об этом он заявил в интервью пропагандистским СМИ, передает УРА-Информ.

«На сегодняшний день в республике работает 31 госпитальная база — все они снабжены медикаментами, кислородом, средствами индивидуальной защиты и прочим необходимым для лечения пациентов с ковидом», — отметил он.

Помимо этого, он похвастался бесплатной иммунизацией жителей неподконтрольных Украине территорий российским препаратом «Спутник Лайт».

«Своевременная помощь России в организации прививочной кампании, профессионализм наших медицинских работников помогают нам сдерживать пандемию. Мы делаем все возможное, чтобы каждый наш житель смог получить своевременную медицинскую помощь», — добавил «глава республики».

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины вновь продлил действие адаптивного карантина на территории государства до первого октября.

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