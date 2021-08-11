Общество

Представители ОРДЛО возмутились новым законопроектом о переходном периоде Донбасса

Известно лишь то, что он на законодательном уровне предлагает закрепить определение Российской Федерации как государства-агрессора

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Текст законопроекта № 5844 «Об основных положениях государственной политики переходного периода» еще не был обнародован, однако, в ОРДО его уже считают «нарушающим права». Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на местные «СМИ».

«Законопроект о правосудии переходного периода нарушает Минские соглашения и закрепляет политические репрессии в отношении жителей ЛДНР», -заявил называющий себя «председателем народного совета „ДНР“» Владимир Бидевка.

Стоит отметить, что в данный момент о новом законопроекте известно лишь то, что он на законодательном уровне предлагает закрепить определение России как государства-агрессора.

Ранее сообщалось, что угроза полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины никуда не делась. Такое заявление сделал экс-глава штаба АТО генерал-лейтенант Игорь Романенко.

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