Высокая вероятность что вторжение случится в сентябре — экс-глава штаба АТО

Игорь Романенко о ситуации

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Угроза полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины никуда не делась. Такое заявление сделал экс-глава штаба АТО генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Он даже назвал предлагаемую дату – сентябрь этого года. Именно на этот период запланированы общие военные учения «Запад-2021» возле украинской границы между Беларусью и Российской Федерацией, пишет УРА-Информ со ссылкой на Сегодня.

Игорь Романенко считает, что многое будет зависеть от встречи украинского президента Владимира Зеленского с американским коллегой Джо Байденом. Возможно, по словам эксперта, после этой встречи Путин также захочет поговорить с Зеленским.

«Высокая вероятность что вторжение случится в сентябре, когда будут проходить общие военные учения России и Беларуси. Подготовка к вторжению займет у них неделю-две», — сказал эксперт.

Он считает, что наступление стоит ждать из Донбасса, ведь непросто так там раздают российские паспорта.

«Просто таким образом Путину будет легче оправдать свое вторжение. Он снова будет рассказывать о защите своих граждан», — сказал Романенко.

Ранее мы сообщали, что Украина хочет разместить на своей территории американские военные базы.