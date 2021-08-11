Общество

Осложнения после COVID-19: молодые люди страдают расстройствами нервной системы

Новое открытие

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Американские ученые из Аппалачского государственного университета предупреждают об осложнениях после перенесения инфекции SARS-CoV-2 у молодых людей. Последние исследования показывают, что у выздоравливающих была нарушена работа симпатической нервной системы.

Согласно новому исследованию, опубликованному в The Journal of Physiology, симпатические  проблемы могут развиться после болезни COVID-19 независимо от тяжести симптомов. Это часть нервной системы, которая мобилизует организм в ответ на стресс и, например, отвечает за так называемые ответ «бей или беги», пишет УРА-Информ.

Расстройства были обнаружены учеными из Аппалачского государственного университета, которые проверили реакцию нервной системы, кровотока и легких в группе добровольцев.

В нервы под коленями добровольцев они поместили микроиглы, подключенные к детектору силы нервной реакции. Это позволило проверить работу симпатической нервной системы в серии тестов.

Оказалось, что его активность в покое была выше у людей после COVID-19.

В первом тесте добровольцы окунули руки в ледяную воду. Симпатическая система людей после заражения была менее эффективной, и они оценивали боль, вызванную холодом, как более слабую по сравнению с контрольной группой.

С другой стороны, в тесте со сменой положения с лёжа на стоя эта система была заметно сильнее у участников после заболевания. Помимо более сильной реакции нервов, были также, среди прочего, заметное учащение пульса.

Ранее мы сообщали, что в Украине продолжается рост числа заболевших.

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