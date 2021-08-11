Пандемия COVID-19: в Украине продолжается рост числа заболевших

За последние сутки в Украине наибольшее количество подтвержденных случаев пневмонии нового поколения зафиксировано в Киеве

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По состоянию на утро 11 августа на территории украинского государства зафиксировано еще 1 122 новых случая заражения пневмонией COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, передает УРА-Информ.

За минувшие сутки, как отметили в ведомстве, были госпитализированы 648 человек, скончались 25 граждан страны, а выздоровели — 1 160 человек.

Стоит отметить, что всего с начала пандемии коронавирусной пневмонии в Украине заболели 2 261 354 человек, а выздоровели — 2 193 752 граждан. При этом, летальных случаев — 53 149.

За последние сутки в Украине наибольшее количество подтвержденных случаев пневмонии нового поколения зафиксировано в Киеве (186), Запорожской (96), Донецкой (89), Харьковской (81) и Днепропетровской (70) областях.

Ранее сообщалось, что ситуация с коронавирусом в «ЛНР» ухудшается. Фактически провалена и вакцинация российским препаратом «Спутник Лайт».