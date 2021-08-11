Общество

Пандемия COVID-19: в Украине продолжается рост числа заболевших

За последние сутки в Украине наибольшее количество подтвержденных случаев пневмонии нового поколения зафиксировано в Киеве

Время чтения: 36 Секунд

По состоянию на утро 11 августа на территории украинского государства зафиксировано еще 1 122 новых случая заражения пневмонией COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, передает УРА-Информ.

За минувшие сутки, как отметили в ведомстве, были госпитализированы 648 человек, скончались 25 граждан страны, а выздоровели — 1 160 человек.

Стоит отметить, что всего с начала пандемии коронавирусной пневмонии в Украине заболели 2 261 354 человек, а выздоровели — 2 193 752 граждан. При этом, летальных случаев — 53 149.

За последние сутки в Украине наибольшее количество подтвержденных случаев пневмонии нового поколения зафиксировано в Киеве (186), Запорожской (96), Донецкой (89), Харьковской (81) и Днепропетровской (70) областях.

Ранее сообщалось, что ситуация с коронавирусом в «ЛНР» ухудшается. Фактически провалена и вакцинация российским препаратом «Спутник Лайт».

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , ,

Последние статьи

В США двухлетний мальчик застрелил своего отца: шокирующие подробности

Полиция пока не подтверждает эту версию

Спасение для жителей ОРДЛО: на ПП «Меловое» можно получить бесплатную юридическую помощь

Помощь правозащитников предоставляется бесплатно

В «ДНР» сообщили о повышении зарплат: однако реальность другая

Забрали надбавки

Незаконно отказывать в работе невакцинированным учителям: мнение эксперта

Он поддерживает вакцинацию

В ОРДЛО рассказали, кто не дает Пушилину отменить «комендантский час»

«Власти» комендантский час нужен

Осложнения после COVID-19: молодые люди страдают расстройствами нервной системы

Новое открытие

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap