В Украине новый рекорд вакцинации за сутки

Более 165 тысяч человек получило вакцину

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В Украине все больше и больше людей приходят на вакцинацию от коронавирусной инфекции. Так за последние сутки, пятого августа, был установлен новый рекорд.

За предыдущие сутки вакцинировали от коронавирусной болезни 167 383 человека. Такие данные сообщили в Министерстве здравоохранения Украины, пишет УРА-Информ.

«Новый рекорд прививок в сутки! 167 383 человека вакцинированы против COVID-19 5 августа 2021 года. Одну дозу получили 98 447 человек полностью иммунизированы — 68 936 людей», — сообщили в Минздраве на одной в одной из социальных сетей.

Вчера, пятого августа, по всей стране работало 894 мобильные бригады, 2709 пунктов прививки и 301 центр вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 3953542 человека, из них получили одну дозу — 3953540 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 2284166 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 6237706 прививок.

Ранее мы сообщали, что украинцы думают об обязательной вакцинации.